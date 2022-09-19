Россиянин заступился за чужую жену и погиб в драке от удара ножом

Мужчина заступился за чужую жену и погиб от удара ножом в Омске

В Омске 21-летний россиянин заступился за чужую жену и погиб в драке с ее мужем от удара ножом. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщает KP.RU.

По данным издания, конфликт с последующим убийством произошел в Нефтяниках на улице Энтузиастов. Следствие считает, что около двух часов ночи двое парней увидели плачущую женщину, рядом был ее супруг. Прохожие решили заступиться за нее, но муж ударил в грудь одного из них. Преступником оказался 29-летний ранее судимый мужчина. Он проживает в доме рядом с местом происшествия. В настоящее время делом занимается Следственный комитет России (СКР) и просит суд отправить фигуранта в изолятор на время расследования.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Можайске 73-летний пенсионер напал с ножом на супругу, а затем на прибывшего на вызов полицейского, после чего поджег дом. Предполагается, что утром 18 сентября он ранил ножом жену. Она вызвала правоохранителей, и, когда они прибыли, пенсионер ударил холодным оружием 21-летнего сержанта.