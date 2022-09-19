Сообщение о приговоренной к расстрелу девочке из СССР оказалось недостоверным

Информация о приговоренной к расстрелу в СССР 12-летней девочке не подтвердилась

Сообщение о том, что в СССР 12-летняя девочка была приговорена к расстрелу за массовое убийство, оказалось недостоверным.

Публикации о 12-летней девочке, которая якобы была приговорена в СССР к расстрелу, начали распространяться в сети несколько лет назад. Так, соответствующие сообщения активно распространялись в Telegram-каналах псевдоисторической направленности еще в августе 2020 года. Позже подобные публикации были удалены.

В публикациях, которые сопровождались фотографией подростка с короткострижеными волосами, утверждалось, что запечатленная на снимке — единственная девочка, которая была приговорена к расстрелу в СССР в возрасте 12 лет вопреки закону, предусматривавшему высшую меру наказания только для лиц от 18 до 60 лет. Сообщалось, что жившая в Ленинграде девочка якобы вышла на улицу с ножом и убила более 11 детей. Когда именно произошло описанное, не уточнялось. При этом в сообщении говорилось, что данное дело было засекречено до 1987 года.

Позже в соцсетях появилась версия о том, что изначально подросток совершил тройное убийство, после чего был приговорен к пожизненному заключению. Затем, находясь в тюрьме, девочка якобы убила еще пятерых детей, после чего ее решили расстрелять.

В дальнейшем Telegram-канал «Че, История» (позже был удален) разместил публикацию, в которой утверждалось, что девочка с фотографии вместе с матерью была приговорена к расстрелу за воровство хлеба в блокадном Ленинграде. При этом ни в одном из случаев авторы публикаций не приводили никаких достоверных источников, подтверждающих изложенную информацию.

В действительности на снимке, использовавшемся в публикациях, запечатлена 14-летняя полячка Чеслава Квока, которая была убита в концлагере Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в 1943 году. Девочка умерла в результате инъекции яда. Распространившиеся в соцсетях снимки были сделаны фотографом Вильгельмом Брассе и позже вошли в экспозицию музея Освенцима.

Публикация не получила широкого охвата в СМИ, однако активно тиражировалась в соцсетях. В частности, сообщения появлялись на страницах пабликов и пользователей во «ВКонтакте» (здесь, здесь и здесь) и «Одноклассниках».