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Россиянам раскрыли стоимость туров на популярный экзотический остров

АТОР: стоимость тура в Доминикану в зимнем сезоне стартует от 248 тысяч рублей

Фото: Jared Lisack / Unsplash

Пакетный тур в Доминиканскую Республику на двоих обойдется россиянам в 248 тысяч рублей. Стоимость путевки в республику раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Возможность отправиться на популярный экзотический остров к предстоящему зимнему сезону предлагает ANEX Tour. Речь, в частности, идет о комбинированных путевках Турция плюс Доминикана. Программа стартует с 15 октября. Вылететь в Турцию туристы смогут из четырех российских городов — Москва, Казань, Екатеринбург и Уфа.

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Таким образом, путевка из Антальи в Пунта-Кану обойдется путешественникам в 248 тысяч рублей за двоих. Отмечается, что отдыхающим также нужно будет заложить в стоимость путешествия билеты до Турции. В середине октября слетать из Москвы в Анталью и обратно можно авиакомпанией Red Wings за 44 тысячи рублей на человека.

При желании россияне могут приобрести пакетный тур в Доминикану через Казахстан с вылетом из Алматы в Пунта-Кану. Стоимость путевки на двоих начинается от 205 тысяч рублей на восемь ночей.

Однако и в этом случае отдыхающим необходимо заложить в бюджет поездки дорогу до Алматы. При этом лететь из Казахстана в Доминикану придется с пересадкой в Милане, что, увеличивает траты на авиабилеты.

Ранее в сентябре сообщалось, что несколько российских авиаперевозчиков в ближайшее время собираются запустить полеты на другой популярный экзотический остров, Кубу, с целью развития туризма между двумя странами.

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Фариза Бацазова
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