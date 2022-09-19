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Трамп возмутился обыском ФБР в его спальне

Экс-президент США Трамп возмутился, что агенты ФБР не сняли обувь при обыске его спальни

Фото: Gaelen Morse / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп возмутился рейдом ФБР в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, обвинив агентов в том, что они не сняли обувь при обыске его спальни. Об этом пишет Insider.

«Дом был в полном беспорядке и находился в совершенно другом состоянии, чем то, в котором я его оставил. Куча агентов, и они даже не разулись в моей спальне. Прекрасно!!!» — написал Трамп в социальной сети Truth Social. Экс-президент добавил, что чувствует себя «полностью оскорбленным».

В своем посте он утверждал, что законный обыск его собственности ФБР был нарушением его прав Четвертой поправки, и сетовал на то, что его дом «никогда не будет прежним».

Ранее в августе Трамп сообщил о проведенном обыске ФБР в его поместье. По его мнению, обыски связаны с его возможным участием в выборах 2024 года. Политик назвал ФБР и министерство юстиции «злобными монстрами», которых, по его мнению, контролируют «радикально левые негодяи».

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Татьяна Антоненко
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