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Военкор раскрыл подробности уничтожения бронетехники украинских диверсантов

«Известия»: морская пехота уничтожила бронетехнику украинских диверсантов в зоне СВО

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Передовая бронегруппа морских пехотинцев Тихоокеанского флота уничтожила бронетехнику украинских диверсантов в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил корреспондент издания «Известия» Кирилл Ольков.

Он рассказал, что бронегруппа заняла позиции, получив данные от разведки о нахождении диверсионно-разведывательной группы в этом квартале. Украинские диверсанты пытались взломать оборону союзных сил и зайти с фланга, но были моментально обнаружены. БМП-3 сначала произвела пристрелочный удар, а второй удар уничтожил их бронетехнику, поделился Ольков.

«Наши наводчики уже научились стрелять по навесной траектории. То есть работать так, как работают артиллеристы. В принципе, это выходит очень эффективно. Способствуем продвижению штурмовых групп, пехоты. Противник несет значительные потери от действий бронегруппы», — приводят слова командира роты «Известия». Кроме того, бронегруппы обеспечивают штурмовиков боеприпасами и продовольствием.

Ранее стало известно о значительных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также сообщалось о большом количестве отказников, не желающих идти на переднюю линию.

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Варвара Кузьмина
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