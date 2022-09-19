Украинский офицер рассказал об отказниках и потерях ВСУ

Украинский офицер Рожковский заявил, что батальон ВСУ перестал существовать за три дня

Старший лейтенант 58-й бригады украинских силовиков Олег Рожковский, взятый в плен бойцами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» из группировки «Бахмут», заявил, что Вооруженные силы страны (ВСУ) несут значительные потери и не выходят на передовые позиции, включая район Артемовска, сообщает РИА Новости.

Рожковский рассказал, что большинство из украинских силовиков в районе Артемовска — это отказники, которые не идут на позиции из-за «очень больших потерь: раненых и убитых». «Много таких, которые отказываются идти на переднюю линию», — отметил офицер.

С солдатами ВСУ, отказывающимися идти на передовые позиции, общаются замполиты и военная прокуратура. «Они то отказывались идти в бой, то шли в бой», — отметил он. Из 70 мобилизованных граждан лишь 10 могли использовать автомат. По словам Рожковского, людей готовили только неделю, после чего сразу отправляли в зону боевых действий. Он добавил, что один батальон ВСУ численностью около 350 человек перестал существовать за три дня.

«Люди не обученные, не подготовленные. При мне приехала 127-я бригада территориальной обороны [украинские силовиков]. Такие же мобилизованные, они три дня были в боевых действиях и батальон перестал существовать», — заключил Рожковский.

Ранее украинский военный заявил о тяжелых потерях ВСУ в Донбассе.« Украинские военные несут тяжелые потери в Донбассе, и русские штурмуют нас каждый день», — отметил он.