Обнаружено самое старое окаменевшее сердце

Science: найдено самое старое окаменевшее сердце рыбы в объемном виде

Международная группа исследователей, в том числе из Школы молекулярных и биологических наук Университета Кертина и Музея Западной Австралии, обнаружила самое старое окаменевшее сердце рыбы, возраст которой датируется 380 миллионами лет. Результаты работы опубликованы в журнале Science.

Мягкие ткани древних видов редко хорошо сохраняются, тем более в объемном виде. Чаще всего окаменелости откапывают сплющенными, что усложняет изучение внутреннего устройства организма. Последняя находка представлена в виде 3D-модели сложного S-образного сердца в артродире, состоящего из двух камер, причем меньшая камера расположена сверху. Эта панцирная рыба жила в девонский период с 419 до 358 миллионов лет назад. Такие особенности строение были развиты у ранних позвоночных, в тот промежуток времени, когда голова и шея начала изменяться для формирования челюсти — важный этап для эволюции, в том числе людей. Однако у древних животных было существенное отличие в виде большой печени, что позволяло оставаться рыбе на плаву, как у современных акул.

Построить точную трехмерную модель ископаемого удалось с помощью нейтронных пучков и синхротронных рентгеновских лучей, которые помогли отсканировать образцы, застывшие в известняке.

Ранее сообщалось об обнаружении в затопленной пещере на побережье Карибского моря в Мексике доисторических останков человека.