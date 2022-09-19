Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Обнаружено самое старое окаменевшее сердце

Science: найдено самое старое окаменевшее сердце рыбы в объемном виде

Фото: Nir Elias / Reuters

Международная группа исследователей, в том числе из Школы молекулярных и биологических наук Университета Кертина и Музея Западной Австралии, обнаружила самое старое окаменевшее сердце рыбы, возраст которой датируется 380 миллионами лет. Результаты работы опубликованы в журнале Science.

Мягкие ткани древних видов редко хорошо сохраняются, тем более в объемном виде. Чаще всего окаменелости откапывают сплющенными, что усложняет изучение внутреннего устройства организма. Последняя находка представлена в виде 3D-модели сложного S-образного сердца в артродире, состоящего из двух камер, причем меньшая камера расположена сверху. Эта панцирная рыба жила в девонский период с 419 до 358 миллионов лет назад. Такие особенности строение были развиты у ранних позвоночных, в тот промежуток времени, когда голова и шея начала изменяться для формирования челюсти — важный этап для эволюции, в том числе людей. Однако у древних животных было существенное отличие в виде большой печени, что позволяло оставаться рыбе на плаву, как у современных акул.

Материалы по теме:
Вздулось и забурлило Доказано спонтанное возникновение всего живого
Вздулось и забурлилоДоказано спонтанное возникновение всего живого
7 марта 2017
Ватные капли Зарождение жизни объяснили без участия бога
Ватные каплиЗарождение жизни объяснили без участия бога
2 мая 2017

Построить точную трехмерную модель ископаемого удалось с помощью нейтронных пучков и синхротронных рентгеновских лучей, которые помогли отсканировать образцы, застывшие в известняке.

Ранее сообщалось об обнаружении в затопленной пещере на побережье Карибского моря в Мексике доисторических останков человека.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Посольство России заявило о вопиющих требованиях для россиян на границе Латвии
Обнаружено самое старое окаменевшее сердце
В Белом доме удивились заявлению Байдена о конце пандемии
Девушка сбежала с ужина с семьей парня после его неожиданного требования
Эксперт назвал правила подготовки дачной теплицы к зиме
В Турции раскрыли сроки начала оплаты части российского газа рублями
Стало известно об отношении жителей Соледара к ВСУ
Диетолог рассказал о пользе и вреде острой пищи для организма
Раскрыты подробности мойки поездов в московском метро
Стало известно о бегстве главы украинского региона
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.