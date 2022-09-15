В затопленной пещере обнаружили 8000-летние останки человека

Daily Mail: в затопленной пещере в Мексике обнаружили доисторический скелет человека

Команда археологов под руководством Дель Рио обнаружила в затопленной пещере на побережье Карибского моря доисторические останки человека. Об этом сообщает Daily Mail.

Скелет, относящийся к концу последнего ледникового периода, был случайно замечен на глубине почти восемь метров в системе пещер в Мексике. Точное местоположение исследователи раскрывать не захотели, чтобы туда не добрались мародеры, однако упомянули, что это недалеко от места, где мексиканское правительство вырубило часть джунглей.

По мнению специалистов, судя по местоположению останков, погибший не мог пробраться в место смерти, когда пещера уже была затоплена, следовательно он там находился до подъема уровня моря — примерно 8000 лет назад. Определить был ли этот человек захоронен или умер в гроте самостоятельно ученые не смогли. Также до сих пор неизвестны его вес, пол и наличие заболеваний при жизни. Выяснить подробности исследователи планируют после лабораторного анализа.

В сентябре 2022 в Польше нашли останки женщины, которую в XVII веке приняли за вампира. Труп был похоронен с прижатым к горлу серпом, а также замком на пальце ноги.