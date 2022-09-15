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В затопленной пещере обнаружили 8000-летние останки человека

Daily Mail: в затопленной пещере в Мексике обнаружили доисторический скелет человека

Кадр: Daily Mail / AP

Команда археологов под руководством Дель Рио обнаружила в затопленной пещере на побережье Карибского моря доисторические останки человека. Об этом сообщает Daily Mail.

Скелет, относящийся к концу последнего ледникового периода, был случайно замечен на глубине почти восемь метров в системе пещер в Мексике. Точное местоположение исследователи раскрывать не захотели, чтобы туда не добрались мародеры, однако упомянули, что это недалеко от места, где мексиканское правительство вырубило часть джунглей.

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По мнению специалистов, судя по местоположению останков, погибший не мог пробраться в место смерти, когда пещера уже была затоплена, следовательно он там находился до подъема уровня моря — примерно 8000 лет назад. Определить был ли этот человек захоронен или умер в гроте самостоятельно ученые не смогли. Также до сих пор неизвестны его вес, пол и наличие заболеваний при жизни. Выяснить подробности исследователи планируют после лабораторного анализа.

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Елена Апазиди
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