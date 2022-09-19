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Экс-президент США предлагал России членство в НАТО

Экс-президент США Клинтон предлагал России перспективы членства в НАТО
СюжетРоссия и НАТО:
Билл Клинтон

Билл Клинтон. Фото: Reuters

Бывший президент США Билл Клинтон заявил, что расширение НАТО на территорию Восточной Европы помогло избежать более раннего кризиса в регионе. С таким мнением он выступил в интервью телеканалу CNN.

«Думаю, что мы сделали правильное дело в подходящее время. Если бы мы этого не сделали, то кризис мог произойти еще раньше», — отметил он.

Экс-президент добавил, что предлагал властям России объединиться для борьбы с общими рисками, исходящими как от «негосударственных действующих лиц, так и от авторитарных стран, продающих химическое, биологическое и ядерное оружие террористическим организациям». «Я предлагал России не только статус особого партнера НАТО, но и перспективу членства», — подчеркнул Клинтон.

В том же интервью Клинтон вспомнил про разговоры с российским коллегой Борисом Ельциным. По словам американского политика, они обсуждали расширение НАТО на восток.

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Марина Совина
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