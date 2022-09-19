Экс-президент США Клинтон вспомнил про разговоры с Ельциным о расширении НАТО

Бывший президент США Билл Клинтон вспомнил про разговоры с российским коллегой Борисом Ельциным о расширении НАТО на восток. Об этом он рассказал CNN.

По его словам, между ними состоялся диалог, в ходе которого Клинтон спросил, допускает ли Ельцин удар США по России с военной базы альянса в Польше. «Он ответил: "Нет, но многие в России так считают, потому что их историческая память включает Гитлера и Наполеона"», — поделился экс-глава Белого дома.

Также Клинтон объяснял Ельцину, что в будущем угроза для мира будет исходить от негосударственных субъектов и авторитарных стран, передающих оружие массового поражения террористическим группировкам. В связи с этим он предлагал России «не только особое партнерство с НАТО, но и перспективу возможного членства в альянсе».

В феврале президент России Владимир Путин рассказал о реакции США на запрос РФ в 2000-ом году присоединиться к НАТО. Он отметил, что во время последнего визита в Россию 42-го президента США Билла Клинтона он спросил его, как Америка отнесется к тому, чтобы принять Россию в НАТО. «Реакция на мой вопрос выглядела, скажем так, весьма сдержанно, а как американцы реально отнеслись к этой возможности, фактически видно на практических шагах в отношении нашей страны», — сказал российский лидер.

Ранее американский историк Ноам Хомский заявил, что экс-президент США Билл Клинтон нарушил данное России обещание не расширять НАТО. Эксперт напомнил, что бывший лидер США Джордж Буш-старший договорился с президентом СССР Михаилом Горбачевым о том, что НАТО не продвинется «ни на дюйм» на восток в обмен на вхождение объединенной Германии в состав блока. Однако в 1997 году его преемник Клинтон нарушил свое обещание и пригласил Вишеградскую группу в альянс. По словам историка, Клинтон обманывал Ельцина. «Он прямым текстом говорил своему другу Борису Ельцину: "Не беспокойся, мне нужно это, чтобы одержать победу на президентских выборах», — пояснил собеседник издания.