Десятилетнего школьника избили в батутном центре в Москве

В Москве десятилетний школьник попал в больницу после избиения в батутном центре

В Москве десятилетний школьник попал в больницу после избиения в батутном центре, расположенном в торговом центре «Капитолий». Об этом сообщил РЕН ТВ отец пострадавшего мальчика.

Мужчина пояснил, что во время отдыха на его сына напали другие дети. По словам москвича, один из родителей, отдыхавших в батутном центре, избил и его.

Медики диагностировали у мальчика ушиб грудной клетки, также у школьника подозревают компрессионный перелом. У 41-летнего мужчины обнаружили ушиб грудной клетки.

Сейчас москвич с сыном лечатся дома. Сотрудники полиции организовали проверку.

Ранее в Новосибирске толпа подростков избила сверстника из-за серьги в ухе и длинных волос.