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Правительство России отказалось ужесточать закон о гей-пропаганде

Baza: правительство России не поддержало законопроект депутата Хинштейна о пропаганде ЛГБТ

Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Правительство России не поддержало законопроект об ужесточении наказания за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом пишет Baza в своем Telegram-канале.

Как стало известно изданию, кабмин не увидел данных, свидетельствующих о росте соответствующих нарушений в России, поэтому отказался вводить более суровое наказание за демонстрацию ЛГБТ-символики. Помимо увеличения штрафов, соавтор законопроекта депутат Александр Хинштейн предлагал наказывать за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений в книгах и фильмах.

Правительство выступило против увеличения штрафов за гей-пропаганду, так как «с учетом актуальной социально-экономической обстановки санкций» нарушители не смогут их оплачивать. Помимо этого, принятие законопроекта может создать дополнительную нагрузку на российские суды, из-за чего властям придется увеличивать численность судей.

Ранее Хинштейн заявлял, что понятие административно наказуемой пропаганды ЛГБТ будет расширено. По его словам, под понятием пропаганды будет также подразумеваться изображение гомосексуальных отношений «нормальными». Также Хинштейн сообщал, что спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая осеннюю сессию, призвал принять как можно быстрее закон о запрете пропаганды ЛГБТ.

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Варвара Кошечкина
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