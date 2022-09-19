Популярная блогерша рассказала о публикации интимных снимков за деньги

Стримерша Алекса Амброзия заявила, что начала публиковать интимные снимки ради дохода

Популярная стримерша Алекса Амброзия (Alexa Ambrosia) рассказала о том, почему решила завести аккаунт на платформе OnlyFans. В беседе с изданием DailyStar она призналась, что начала публиковать интимные снимки ради того, чтобы получать дополнительный доход.

По словам Амброзии, она зарегистрировалась на сайте OnlyFans полгода назад. «Днем я веду трансляции, а по ночам создаю порнографический контент», — сообщила она, добавив, что публикует интимные снимки ежедневно.

Стримерша отметила, что создание контента на платформе не только приносит ей деньги, но и позволяет «выражать свою сексуальность». «Я начала заниматься этим делом, потому что хотела монетизировать свое сексуальное мастерство», — пояснила блогерша.

Ранее о решении создать аккаунт на сайте OnlyFans объявила стримерша Наталья Моголлон, прославившаяся на Twitch под псевдонимом Alinity Divine. Она рассказала, что стоимость подписки на платформе стримерши начинается от 25 долларов в месяц (около 1,5 тысячи рублей).