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Кремль рассказал о жестких формулировках Москвы на переговорах

Песков заявил, что на переговорах Москва позволяет себе жесткие формулировки

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Москва позволяет себе жесткие формулировки на переговорах, однако они выдерживаются в тоне взаимного уважения. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, с некоторыми странами, занесенными Россией в список недружественных государств, все равно происходит общение.

«Без общения, без переговоров невозможно осуществлять эти отношения. И разумеется, эти отношения все-таки осуществляются в нормальном человеческом виде, и это всегда достаточно конструктивные беседы», — добавил Песков. Так представитель Кремля высказался о тоне общения президента России Владимира Путина с европейскими лидерами, позволяющими себе резкие высказывания в адрес России и главы государства.

Ранее журналист Енджей Белецкий заявил, что Россию поддерживает половина человечества. По его утверждению, президент Владимир Путин ведет переговоры с лидерами Индии, Китая, Турции и Ирана, несмотря на попытки западных стран изолировать Москву.

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Сергей Истомин
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