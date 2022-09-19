Кремль рассказал о жестких формулировках Москвы на переговорах

Песков заявил, что на переговорах Москва позволяет себе жесткие формулировки

Москва позволяет себе жесткие формулировки на переговорах, однако они выдерживаются в тоне взаимного уважения. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, с некоторыми странами, занесенными Россией в список недружественных государств, все равно происходит общение.

«Без общения, без переговоров невозможно осуществлять эти отношения. И разумеется, эти отношения все-таки осуществляются в нормальном человеческом виде, и это всегда достаточно конструктивные беседы», — добавил Песков. Так представитель Кремля высказался о тоне общения президента России Владимира Путина с европейскими лидерами, позволяющими себе резкие высказывания в адрес России и главы государства.

Ранее журналист Енджей Белецкий заявил, что Россию поддерживает половина человечества. По его утверждению, президент Владимир Путин ведет переговоры с лидерами Индии, Китая, Турции и Ирана, несмотря на попытки западных стран изолировать Москву.