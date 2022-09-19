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Российского полковника заподозрили в сокрытии убийства

В Екатеринбурге начальника областного уголовного розыска заподозрили в сокрытии убийства
Владимир Молодцов

Владимир Молодцов. Фото: Главное управление МВД России по Свердловской области

В Екатеринбурге полковника российской полиции Владимира Молодцова заподозрили в сокрытии убийства. Об этом в понедельник, 19 сентября, со ссылкой источник сообщает издание Е1.

По данным источника издания, речь идет о начальнике областного уголовного розыска, которого заподозрили в небескорыстном сокрытии убийства предпринимателя Алексея Зубакина в 2013 году. Силовик якобы знал, кто расправился с бизнесменом, но после задержания обвиняемые были отпущены. Девять лет спустя по те же доказательствам дело удалось раскрыть.

Издание опубликовало расшифровку сделанного в 2013 году в ИК-2 видео, где Владимир Молодцов обсуждал расследование преступления с бывшим лидером ОПГ Михаилом Клоком, который попросил убрать себя из числа обвиняемых. Как следует из видеозаписи, полковник российской полиции был в курсе всех обстоятельств преступления. Он обещал посадить причастных, но не сделал этого. По данным ФСБ, обвиняемые дали показания, что заплатили полицейским за сокрытие преступления.

25 февраля сообщалось, что Следственный комитет России передал в суд дело участкового, покрывавшего притон проституток в Оренбурге.

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Владимир Седов
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