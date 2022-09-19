Киргизия и Таджикистан подписали протокол об установлении мира

ГКНБ Киргизии и Таджикистана подписали протокол об установлении мира между республиками

Председатели Государственных комитетов национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии и Таджикистана подписали протокол о стабилизации ситуации на границе и установлении мира между двумя республиками. Об этом заявил глава киргизского ведомства Камчыбек Ташиев, передает агентство Turmush.

По его словам, сутью документа стала «стабилизация ситуации и установление мира между двумя странами», а также «проведение работ по урегулированию обстановки».

Ташиев уточнил, что ситуация в Баткенской области «понемногу стабилизируется», добавив, что вечером 20 сентября между главами ГКНБ двух республик может пройти еще одна встреча.

Ранее в Организации Договора о коллективной безопасности указали на неприемлемость применения силы на границе Киргизии и Таджикистана. Там также заявили о готовности выступить в качестве посредника для достижения компромисса между двумя государствами.