Премьер Украины Шмыгаль после прощания с Елизаветой II заявил, что уверен в ее преемнике

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил надежды на преемника скончавшейся королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом он сообщил после прощания с королевой на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Я уверен, что король Карл III разовьет прогресс, достигнутый его матерью», — заявил политик, добавив, что он благодарен правительству Соединенного Королевства за помощь стране.

По его словам, королевой восхищались далеко за пределами Великобритании, в том числе на Украине. Он также добавил, что государство Елизаветы II одно из первых направило Киеву пакеты помощи после начала специальной военной операции России.

Королева скончалась 8 сентября в замке Балморал в Шотландии в возрасте 96 лет. Она правила 70 лет, став рекордсменом по сроку правления в стране. В связи с ее смертью был объявлен 10-дневный общенациональный траур.