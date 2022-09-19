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Премьер Украины выразил надежды на преемника Елизаветы II

Премьер Украины Шмыгаль после прощания с Елизаветой II заявил, что уверен в ее преемнике

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил надежды на преемника скончавшейся королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом он сообщил после прощания с королевой на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Я уверен, что король Карл III разовьет прогресс, достигнутый его матерью», — заявил политик, добавив, что он благодарен правительству Соединенного Королевства за помощь стране.

По его словам, королевой восхищались далеко за пределами Великобритании, в том числе на Украине. Он также добавил, что государство Елизаветы II одно из первых направило Киеву пакеты помощи после начала специальной военной операции России.

Королева скончалась 8 сентября в замке Балморал в Шотландии в возрасте 96 лет. Она правила 70 лет, став рекордсменом по сроку правления в стране. В связи с ее смертью был объявлен 10-дневный общенациональный траур.

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Алевтина Запольская
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