Испания начала обучение украинских военных на своей территории

Испания с 19 сентября начинает обучение украинских военных на своей территории

С 19 сентября Испания начинает обучение украинских военнослужащих на своей территории. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы министерства обороны королевства.

По данным испанских СМИ, пока обучение будут проходить около 20 украинских военных. Оно пройдет на базе в Сарагосе. Отмечается, что цель тренировок — улучшить навыки обращения украинцев с вооружением, которое поступает Киеву.

18 сентября издание InfoDefensa сообщало, что группа украинских солдат должна прибыть на учебу в начале недели на самолете ВВС Испании, который заберет их из Польши. На протяжении месяца они будут изучать современные методы ведения боя по стандартам НАТО, в том числе противовоздушной обороны, артиллерии, переданных Испанией Украине, а также тактику боевых действий на танках.