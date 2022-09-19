Диетолог рассказал о пользе и вреде острой пищи для организма

Диетолог Арзамасцев: острая пища спасает от отравления, но повышает давление

Диетолог и эндокринолог Евгений Арзамасцев рассказал о пользе и вреде острой пищи для организма человека в интервью для издания Ura.ru.

По словам специалиста, употребление острых продуктов положительно сказывается на здоровье, однако есть и некоторые минусы. К плюсам Арзамасцев отнес, в частности, ускорение метаболизма и улучшение перистальтики. «Минус в том, что у некоторых людей это может вызывать более сильный голод. Если у человека на фоне острых продуктов аппетит проявляется сильнее, то лучше их количество сократить. Он может съесть гораздо больше, нежели сам острый продукт повлияет на метаболизм», — предупредил диетолог.

Кроме того, острая еда имеет обеззараживающие свойства, продолжил Арзамасцев. Она уничтожает микроорганизмы и защищает человека от отравления. Врач также перечислил заболевания, при которых не рекомендуется принимать острую пищу. «Если человек страдает любыми хроническими воспалительными заболеваниями ЖКТ, то, конечно, острое есть не желательно. Это может привести к тому, что это хроническое заболевание может прийти в острую фазу. Еще острые продукты могут повышать артериальное давление. Поэтому людям с гипертонической болезнью стоит употреблять их с осторожностью», — пояснил он.

Ранее диетолог Дарья Русакова поделилась, в каком виде лучше всего употреблять овощи и фрукты. Она посоветовала есть их целыми, отметив, что это полезнее для жевательного аппарата, сжигания калорий, притока крови и чувства насыщения.