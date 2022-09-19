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В ООН заявили о сложностях с решением других кризисных вопросов на фоне Украины

Генсек ООН обеспокоен, что из-за ситуации на Украине сложнее урегулировать другие кризисы
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен, что из-за ситуации на Украине стало сложнее урегулировать другие кризисные вопросы в мире. Об этом заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС.

По словам Дюжаррика, ситуация на Украине оказывает «глобальное влияние» и усложняет разрешение таких кризисов, как энергетический и продовольственный, а также борьбу с климатическими изменениями.

«Тем не менее это не мешает генеральному секретарю поднимать все эти вопросы», — добавил представитель Гутерриша.

Ранее ООН заявила в своем отчете «О целях в области устойчивого развития на 2022 год», что около 20 миллионов человек могут оказаться в условиях крайней нищеты из-за продолжающегося конфликта на Украине.

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Татьяна Антоненко
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