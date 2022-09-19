В Запорожье назвали условия для возвращения выдворенных граждан

Власти Запорожья разрешат выдворенным гражданам вернуться после вхождения в состав России

Выдворенным гражданам Запорожской области разрешат вернуться при нескольких условиях, их назвал глава администрации региона Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

«Когда проведем референдум и мы станем полноценным субъектом в составе РФ, то у нас будет действовать российское законодательство, и этот человек (выдворенный ранее из региона — прим. «Ленты.ру»), я думаю, что сможет вернуться», — заявил он.

Помимо вхождения региона в состав России, для возвращения эти граждане также должны отказаться от ведения подрывной деятельности и осознать свою вину. По мнению властей области, у каждого в жизни должен быть второй шанс.

Ранее стало известно, что неблагонадежных жителей области начали выдворять на Украину. В частности, уже выдворены четыре человека за ведение пропаганды и срыв образовательного процесса в школах Мелитопольского района.