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Двое посетителей магазина избили россиянина из-за замечания и попали на видео

Под Костромой подельники избили покупателя до потери сознания из-за замечания в магазине

Избиение покупателя до потери сознания в одном из магазинов в городе Чухлома Костромской области попало на видео. Запись в понедельник, 19 сентября, публикует «МВД-Медиа».

На кадрах видно, как подельники подходят к стоящему возле кассы россиянину и на глазах трех сотрудниц нападают на него. Одна из женщин пытается помочь потерпевшему и бьет стулом злоумышленника, находящегося рядом с ней. Однако сообщники все равно продолжают жестоко избивать жертву и успокаиваются, только когда покупатель теряет сознание.

По данным полиции, мужчины собирались вынести из супермаркета дезодорант. «Продавец магазина заметила это и сделала им замечание, а покупатель, оказавшийся свидетелем инцидента, поддержал работницу торговой точки», — уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе УМВД России по Костромской области.

Прибывшие на место полицейские обнаружили потерпевшего в бессознательном состоянии, он был доставлен в больницу. Оперативники опросили очевидцев и изучили записи с камер. Выяснилось, что к преступлению причастны 44-летний и 32-летний местные жители. Последний из них вышел из колонии в июне этого года — там он отбывал наказание за грабеж. После освобождения он украл автомобиль и стал фигурантом уголовного дела. Тогда ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Мужчину задержали под Владимиром, а его сообщника — по месту жительства в Чухломе. Ранее судимого мужчину поместили в СИЗО, а второго отпустили под подписку о невыезде.

«Пострадавший в драке житель Чухломы в настоящее время проходит лечение в больнице. По выздоровлению он будет поощрен правами начальника территориального органа полиции за неравнодушие и проявленную активную жизненную позицию», — добавили в УМВД.

Елизавета Новикова
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