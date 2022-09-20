Сообщение о новых правилах коммуникации в России оказалось недостоверным

Сообщение о введении «новых правил коммуникации» в России оказалось недостоверным

Сообщения о якобы новых правилах коммуникации в России появляются в соцсетях на протяжении нескольких лет. Так, один из постов о том, что «все вызовы будут записаны», датирован летом 2018 года. «Все сообщения и звонки от WhatsApp записываются. Мониторинг Twitter. Мониторинг Facebook. Мониторинг всех социальных сетей и форумов. Сообщите тем, кто не знает», — написал автор поста. Свои утверждения он связывает с законами, одним из авторов которых стала депутат Госдумы Ирина Яровая.

Людей призвали не передавать конфиденциальную информацию и предупредили, что все сказанное по телефону и в сети может быть использовано властями против человека. В тексте также указывается некое правительство CDMX — достоверную информацию о том, что это такое, найти невозможно.

Такой же текст распространяли в феврале 2022 года среди пользователей мессенджеров и соцсетей в Хакасии. Более того, информация распространялась и в Казахстане. Тогда эту информацию опровергли в Комитете национальной безопасности Республики Казахстан.

В России рассылку похожего сообщения также опровергали. Например, в 2020 году, когда к скопированному тексту добавили приписку, что за распространение шуток и картинок про коронавирус будут арестовывать на 15 суток, в управлении МВД по Алтайскому краю официально заявили, что эти сообщения недостоверны. «МВД опровергает фейковую информацию и призывает граждан не паниковать и напоминает, что за распространение заведомо ложной общественно-значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусматривается административная ответственность», — заявили в МВД.

Согласно «закону Яровой» операторы должны были начать хранить записи разговоров в течение полугода, начиная с 1 июля 2018 года. В 2022 году его захотели ослабить. При этом о массовой прослушке устройств и административных штрафах за сказанное в личной переписке речь не идет.

За последние годы сообщение не вызывало особого интереса в СМИ — лишь иногда эту информацию опровергали. В соцсетях в 2022 году посты о «новых правилах коммуникации» почти не встречаются.

