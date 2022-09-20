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Отсутствие популярного блюда во «Вкусно — и точка» объяснили

«Вкусно — и точка» пока не вводит в меню «Хэппи мил» из-за проблем с поставками игрушек

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка», которая стала преемником «Макдоналдса», испытывает сложности с поставками игрушек, поэтому не может продавать популярный комбо-набор «Хэппи мил». Об этом сообщает РИА Новости.

Генеральный директор сети Олег Пароев объяснил, что для полноценных наборов нужно в месяц получать около двух миллионов штук игрушек. Также Пароев заверил, что недостающие позиции и блюда привычного меню, которые отсутствую на данный момент в ресторанах, должны появиться во «Вкусно — и точка» до ноября.

Компания ранее сообщала о планах выпустить в продажу аналог детского обеда с игрушкой «Хэппи мил», однако реализация данной задачи усложнена получением договора франшизы на использование образов героев зарубежных мультфильмов. «Но даже при этом у нас есть план, как мы порадуем наших маленьких гостей и сможем снова очень скоро продавать наборы с игрушками», — сообщил Пароев.

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Варвара Кошечкина
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