Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Валютные интервенции в России назвали неизбежными

Аналитик Мустаев назвал неизбежными валютные интервенции в России
СюжетКурс доллара:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Валютные интервенции Минфина России в текущей экономической ситуации неизбежны, считает аналитик, портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что то уже в начале осени Минфин может начать закупки валюты на нефтегазовые сверхдоходы в тестовом режиме для того, чтобы стабилизировать курс и вернуть его к целевым показателям. Тем не менее на данный момент этого так и не произошло.

«Мы считаем, что валютных интервенций не избежать, — уверен Мустаев. — Возможно, так как вопрос достаточно деликатный, пока просто не могут разобраться с параметрами этих интервенций. И, конечно, геополитическая ситуация меняется. Но в любом случае рано или поздно интервенции будут, так как профицит бюджета все меньше и меньше, соответственно деньги Минфину нужно откуда-то получать».

Аналитик допустил, что одним из вариантов может быть сбор налога на прибыль с нефтегазового сектора. Есть, по его словам, и другие способы, но самый простой из них — искусственно поднять курс.

Ранее сообщалось, что Минфин захотел заменить доллары и евро в главной российской кубышке — Фонде национального благосостояния (ФНБ) — юанями и начать их закупку в рамках бюджетного правила. Ведомство вынесло обсуждение вопроса на уровень президента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталия Белова
Обсудить
Последние новости
В Кремле анонсировали заявление Путина по референдумам
В ДНР отказались от электронного голосования на референдуме
В Запорожской области подписали указ о формировании добровольческих батальонов
Букмекерские конторы в России начали закрывать офисы
Минюст не рассматривал просьбу Пугачевой признать ее иноагентом
Росгвардейцы нашли схрон украинских диверсантов под Херсоном
Мишустин рассказал о дефиците бюджета России в 3 триллиона рублей
Автор поправок к Уголовному кодексу раскрыла сроки их разработки
В Госдуме отреагировали на гибель Сергея Пускепалиса
В ДНР заявили о сохранении названия при вхождении в состав России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.