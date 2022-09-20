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В США назвали условие поставок Украине истребителей F-16

Командующий ВВС США в Европе Хекер: Украина может получить истребители F-16 через 2-3 года

Фото: Ritzau Scanpix/ Reuters

Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер назвал условие поставок Украине истребителей F-16. Об этом сообщает Politico.

По его словам, Киев получит истребители через два-три года, если политическое решение об их поставке будет принято. Он отметил, что Запад «начинает размышлять больше в долгосрочной перспективе», строя планы дальнейшего оказания Украине военной помощи.

Генерал считает, что боевые действия на Украине могут будут продолжаться «годы, а не месяцы». Американский военачальник отметил, что у Киева за счет поставок оружия западными государствами имеется все необходимое, «чтобы выжить и сражаться» , не превращая происходящее в третью мировую войну.

Хекер также подчеркнул, что Соединенные Штаты передают Киеву разведывательную информацию оперативного характера, в том числе о складах российских сил на Украине. «Мы передаем, где находится некоторое такое [военное] имущество, а дальше от них [властей Украины] зависит, хотят они наносить по этому удары или нет», — добавил он. Хекер также заявил, что раньше у ВСУ были сложности с нанесением ударов по подобного рода целям.

Ранее посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что американские власти работают над предоставлением Киеву необходимой военной помощи. Во время интервью телеканалу ICTV Бринк спросили об условиях поставки Киеву ракет для HIMARS дальностью до 300 километров. Она ответила, что типы поставляемых вооружений зависят от обстановки на фронте. По ее словам, обсуждение этого вопроса ведут военные США и Украины и американские политические круги.

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Марина Совина
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