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Кадыров разрешил бойцам «Ахмата» ставить фингалы военным ВСУ при взятии в плен

Кадыров разрешил бойцам «Ахмата» ставить фингалы военным ВСУ при взяти в плен

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров разрешил бойцам «Ахмата» ставить синяки военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ), если те сдаются в плен. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Кадыров заявил об этом после просьбы командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, который попросил разрешить ставить фингалы бойцам ВСУ при сдаче в плен.

«А что до фингалов, Апты Аронович, то тут все методы приветствуются, если они позволяют вразумить человека. Обладатели колоритных "фонарей" потом сами скажут искреннее спасибо за то, что им вовремя и доступно все объяснили», — написал глава Чечни.

Оставанцы
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Анастасия Шейкина
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