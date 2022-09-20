Кадыров разрешил бойцам «Ахмата» ставить фингалы военным ВСУ при взятии в плен

Кадыров разрешил бойцам «Ахмата» ставить фингалы военным ВСУ при взяти в плен

Глава Чечни Рамзан Кадыров разрешил бойцам «Ахмата» ставить синяки военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ), если те сдаются в плен. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Кадыров заявил об этом после просьбы командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, который попросил разрешить ставить фингалы бойцам ВСУ при сдаче в плен.

«А что до фингалов, Апты Аронович, то тут все методы приветствуются, если они позволяют вразумить человека. Обладатели колоритных "фонарей" потом сами скажут искреннее спасибо за то, что им вовремя и доступно все объяснили», — написал глава Чечни.