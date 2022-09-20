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Лавров заявил о желании жителей Донбасса быть «хозяевами своей судьбы»

Лавров: жители ЛНР и ДНР хотят сделать на референдуме выбор относительно своего будущего
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: Pavel Bednyakov / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что решение Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) о проведении референдума о вхождении в состав России означает, что местные жители желают самостоятельно сделать выбор относительно своей будущей жизни. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы с самого начала специальной военной операции и в предшествующий ей период говорили, что свою судьбу должны решать народы. И вся нынешняя ситуация подтверждает, что они хотят быть хозяевами своей судьбы», — отметил дипломат.

19 сентября общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой провести референдум о вхождении в состав России. Голосование в республиках Донбасса пройдет с 23 по 27 сентября. О намерении войти в состав России также заявили в Херсонской и Запорожской областях.

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Виктория Кондратьева
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