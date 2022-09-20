Глава Крыма высказался о поддержке референдумов в ДНР и ЛНР

Глава Крыма Аксенов заявил о поддержке референдумов в ДНР и ЛНР

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что поддерживает инициативу скорейшего проведения референдумов о вхождении в состав России в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также на взятых под контроль территориях Украины. Об этом он высказался в Telegram.

По его словам, крымские власти готовы оказать всю необходимую помощь на этапе подготовки и организации.

«Волеизъявление народа должно стать финальной точкой противостояния абсолютному злу киевского режима и торжеством исторической справедливости», — подчеркнул Аксенов.

Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что вхождение Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) в состав России после возможного референдума позволит Москве использовать все силы для самозащиты.

19 сентября Общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с просьбой незамедлительно провести референдумы о вхождении республики в состав России.