Путин указал на приверженность России суверенному курсу

Президент Путин заявил, что Россия останется приверженной суверенному курсу

Россия останется приверженной суверенному курсу. Об этом на встрече с послами иностранных государств заявил президент страны Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

«Что касается России, мы не свернем с нашего суверенного курса», — сказал президент.

Глава государства также добавил, что гегемония отдельных стран в мире не может продолжаться вечно. Путин подчеркнул, что его слова были произнесены вне контекста событий, который сейчас происходят на территории Украины.