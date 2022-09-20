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Путин указал на приверженность России суверенному курсу

Президент Путин заявил, что Россия останется приверженной суверенному курсу

Фото: Сергей Бобылев / Sputnik / Reuters

Россия останется приверженной суверенному курсу. Об этом на встрече с послами иностранных государств заявил президент страны Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

«Что касается России, мы не свернем с нашего суверенного курса», — сказал президент.

Глава государства также добавил, что гегемония отдельных стран в мире не может продолжаться вечно. Путин подчеркнул, что его слова были произнесены вне контекста событий, который сейчас происходят на территории Украины.

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Анастасия Шейкина
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