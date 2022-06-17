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Путин заявил о невозможности частичного суверенитета

Президент Путин заявил, что суверенитет в XXI веке не может быть фрагментарным

Фото: Александр Рюмин / РИА Новости

Суверенитет в XXI веке не может быть частичным или фрагментарным, поэтому важно отстаивать не только политический, но и экономический и технологический суверенитет. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), трансляцию которого ведет «Россия 24».

«Все его элементы одинаково важны. Они усиливают, дополняют друг друга. Поэтому нам важно не только отстаивать свой политический суверенитет, национальную идентичность, но и укреплять все то, что определяет экономическую самостоятельность страны», — подчеркнул глава государства.

Сама конструкция западных санкций, по словам Путина, была построена на ложном тезисе, что Россия с точки зрения экономики не суверенна и критически уязвима.

«Они настолько увлеклись распространением мифов об отсталости России и слабости ее позиции в мировом хозяйстве, что сами, судя по всему, в это поверили», — сказал он.

Ранее 17 июня стало известно, что власти Норвегии приняли решение ввести новый пакет санкций против Москвы, включающий запрет на импорт российской нефти, перевозимой по морю.

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Евгения Куликова
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