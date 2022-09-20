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В российском медцентре отреагировали на жалобы из-за отношения к младенцам

В перинатальном центре Петербурга начали проверку из-за отношения медсестры к младенцам

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Родители пожаловались, что медсестра перинатального центра Педиатрической академии Санкт-Петербурга трясла, била и заламывала руки недоношенным младенцам. В пресс-службе учреждения «Ленте.ру» сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Одной из матерей удалось снять происходящее на видео. Родители рассказали изданию 78.ru, что жалобы руководству учреждения на поведение медсестры не помогли.

«В настоящее время по поручению ректора Педиатрического университета профессора Дмитрия Иванова проводится проверка материалов, которые распространяются в СМИ. По результатам будут сделаны выводы. Руководство университета заинтересовано в объективной оценке ситуации», — прокомментировали ситуацию в Педиатрическом университете.

Для сотрудников клиники гуманное, бережное и заботливое отношение к пациентам было и остается профессиональным стандартом, добавили в пресс-службе учреждения.

Ранее в Тобольске Тюменской области на территории детского сада нашли тело двухлетней воспитанницы. По факту происшествия было возбуждено дело по части 2 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

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Екатерина Смирная
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