Главу российского завода по производству взрывчатки задержали за мошенничество

«Ъ»: директора завода по производству взрывчатки задержали за мошенничество в Москве

В Москве генерального директора завода имени Я. М. Свердлова Юрия Шумского задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщает «Коммерсантъ».

Завод, возглавляемый Шумским, — одно из крупнейших в России предприятий по производству боевых и промышленных взрывчатых веществ, а также боеприпасов. Он расположен в городе Дзержинске Нижегородской области.

По предварительным данным, задержание гендиректора завода связано с исполнением одного из контрактов. Во вторник, 20 сентября, следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения.

По сведениям издания, ранее несколько заявлений на Шумского в Генпрокуратуру, ФСБ и Следственный комитет написал депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов. Он отметил, что получил данные о злоупотреблениях главы завода, которые могли нанести ущерб обороноспособности и национальной безопасности России. В частности, депутат обвинял его в поставках взрывчатки в недружественные страны через компании, зарегистрированные на Кипре.

27 ноября 2021 года сообщалось, что на заводе имени Свердлова прогремело несколько взрывов. Эпицентром ЧП стал цех по производству и регенерации ацетона. Пострадали двое рабочих, их госпитализировали.