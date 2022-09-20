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Национальный траур в связи со смертью королевы Елизаветы II закончился

Sky News: в Британии завершился национальный траур из-за смерти королевы Елизаветы II

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Период национального траура в Великобритании, объявленный в связи со смертью королевы Елизаветы II, закончился. На общественных зданиях снова поднимают флаги, сообщает телеканал Sky News.

Тем не менее, траур в кругу семьи королевы продлится еще семь дней, поэтому флаги над зданиями дворцов останутся приспущенными. В этот период семья не будет участвовать в публичных мероприятиях.

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Накануне прошли похороны королевы, которым предшествовала церемония публичного прощания (проходила с 14 по 19 сентября в Лондоне). Многие люди стояли в очереди больше 10 часов, чтобы проститься с Елизаветой II. По подсчетам Sky News, только в британской столице церемонию посетили около 250 тысяч человек.

Королева Великобритании, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III. Его жена Камилла стала королевой-консортом.

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Виктория Кондратьева
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