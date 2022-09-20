Путин раскрыл главный вектор международной политики

Путин заявил, что движение к многополярности стало главным вектором в мировой политике

Движение к многополярности стало главным вектором международной политики. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, его слова передает ТАСС.

«Ваша работа проходит в условиях, когда ускоряются процессы кардинальной трансформации всей архитектуры международных отношений, когда вступает в активную фазу формирование многополярной, более демократичной и справедливой системы мироустройства, а то, что движение к многополярному миру является магистральным, стратегическим вектором в мировой политике, это подтвердил состоявшейся на днях в Самарканде саммит Шанхайской организации сотрудничества», — сказал глава государства дипломатам.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Путин стремится к скорейшему урегулированию кризиса вокруг Украины. «Это, конечно, позитивные моменты, но здесь Украина должна понимать ситуацию так же, как Россия. Им необходимо быть решительной в точке взаимного прекращения этого конфликта», — добавил он.