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Путин раскрыл главный вектор международной политики

Путин заявил, что движение к многополярности стало главным вектором в мировой политике

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Движение к многополярности стало главным вектором международной политики. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, его слова передает ТАСС.

«Ваша работа проходит в условиях, когда ускоряются процессы кардинальной трансформации всей архитектуры международных отношений, когда вступает в активную фазу формирование многополярной, более демократичной и справедливой системы мироустройства, а то, что движение к многополярному миру является магистральным, стратегическим вектором в мировой политике, это подтвердил состоявшейся на днях в Самарканде саммит Шанхайской организации сотрудничества», — сказал глава государства дипломатам.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Путин стремится к скорейшему урегулированию кризиса вокруг Украины. «Это, конечно, позитивные моменты, но здесь Украина должна понимать ситуацию так же, как Россия. Им необходимо быть решительной в точке взаимного прекращения этого конфликта», — добавил он.

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Виктория Кондратьева
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