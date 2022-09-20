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Эрдоган заявил о стремлении России к завершению конфликта на Украине

Президент Турции Эрдоган заявил о стремлении Путина к завершению конфликта на Украине
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин стремится к скорейшему урегулированию кризиса вокруг Украины. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу PBS, пишет агентство Anadolu.

Турецкий лидер назвал позитивным моментом договоренности об обмене пленными и с сельскохозяйственной продукцией.

Это, конечно, позитивные моменты, но здесь Украина должна понимать ситуацию так же, как Россия. Им необходимо быть решительной в точке взаимного прекращения этого конфликта

Реджеп Тайип Эрдоганпрезидент Турции

Критика политики Запада

7 сентября Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает неправильной политику западных стран по Украине и назвал ее нацеленной на провоцирование.

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Политик подчеркнул, что не поддерживает подобный «провокационный курс», добавив, что Анкара продолжит взвешенную политику в отношении России и Украины в целях разрешения конфликта.

Турция, как и раньше это делала, придерживается сбалансированной политики в отношении Украины и России

Реджеп Тайип Эрдоганпрезидент Турции

В начале сентября Эрдоган провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Они договорились действовать по плану работ на атомной электростанции (АЭС) «Аккую», а также подтвердили настрой на расширение торгово-экономических связей и условились о дальнейших контактах.

Позиция Кремля

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не согласна с отношением Турции к украинскому конфликту, однако продолжает доносить до Анкары свою позицию относительно этого вопроса.

У нас есть разногласия по ряду вопросов, и к таким разногласиям в первую очередь относится Украина. Мы не согласны с той позицией, которую занимает Турция по украинским делам, но мы терпеливо продолжаем доводить до турецких партнеров нашу аргументацию

Дмитрий Песковпресс-секретарь президента РФ

Песков назвал Турцию дружественным государством. Однако по мнению пресс-секретаря, Россия при донесении своей позиции проявляет терпение. Член международного комитета Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Анкара ведет двойную игру.

В каких-то вопросах помогает, в каких-то нет. Они руководствуются своими интересами и ведут себя так, как считают нужным. Мы это хорошо понимаем и учитываем

Сергей Цековсенатор от Крыма

Зерновая сделка

Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна 22 июля 2022 года. Согласно документу, Россия и Украина договорились не наносить удары по судам, вывозящим зерно с Украины.

Речь идет, в частности, о том, чтобы устранить препятствия, которые создали США и ЕС в сферах финансов, страхования и логистики, добиться конкретных исключений для этой продукции из-под действия ограничительных мер, введенных против нашей страны

Сергей Лавровминистр иностранных дел России

17 сентября турецкий президент заявил российскому коллеге о продолжении диалога, касающегося поставок зерна через коридор в Черном море. Он отметил, что страны будут «с осторожностью продолжать» разговор о подобных перевозках. Президент Турции также уточнил, что речь идет не только о зерне, но об удобрениях, которые перевозят по данному коридору.

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Юлия Мискевич
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