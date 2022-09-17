Эрдоган заявил Путину об осторожном продолжении диалога по поставкам зерна

Президент Эрдоган: Турция и Россия с осторожностью продолжат разговор по поставкам зерна

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил российскому лидеру Владимиру Путину о продолжении диалога, касающегося поставок зерна через коридор в Черном море. Об этом в субботу, 17 сентября, Эрдоган сообщил по итогам саммита в Самарканде, пишет ТАСС.

Он отметил, что страны будут «с осторожностью продолжать» разговор о подобных перевозках. Президент Турции также уточнил, что речь идет не только о зерне, но об удобрениях, которые перевозят по данному коридору. «В переговорном процессе нет никаких проблем. На нашей встрече (…) мы договорились продолжать этот процесс с осторожностью», — сказал Эрдоган.

Ранее также стало известно, что Турция захотела стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Эрдоган заявил, что страна нацелена войти в состав организации в 2023-м — на саммите, который должна провести Индия.

В начале сентября президент Турции согласился с российским коллегой в том, что зерно Украины идет не в бедные страны, а в основном в развитые. По словам Эрдогана, в частности, зерно не поставляется в страны Африки, как это предполагалось изначально.

Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе зерна 22 июля 2022 года. Согласно документу, страны не будут наносить удары по судам, вывозящим зерно с территории Украины.