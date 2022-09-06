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В Кремле высказались о позиции Турции по Украине

Представитель Путина Песков заявил, что Россия доносит до Турции свою позицию по Украине

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Москва не согласна с отношением Турции к украинскому конфликту, однако продолжает доносить до Анкары свою позицию относительно этого вопроса. Об этом заявил «Известиям» пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Согласно высказыванию Пескова, Россия при донесении своей позиции проявляет терпение.

«У нас есть разногласия по ряду вопросов, и к таким разногласиям в первую очередь относится Украина. Мы не согласны с той позицией, которую занимает Турция по украинским делам, но мы терпеливо продолжаем доводить до турецких партнеров нашу аргументацию», — сказал представитель Кремля.

Турцию Песков назвал дружественным России государством.

Ранее член международного комитета Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков уличил Турцию в том, что она поставляет Украине беспилотники «Байрактар-ТБ2», при этом закрыла Босфорский пролив для военных кораблей на время спецоперации РФ на территории Донбасса. По словам российского сенатора, Анкара ведет двойную игру.

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Валерий Розенберг
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