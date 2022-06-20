Российский сенатор уличил Турцию в двойной игре в спецоперации

Сенатор Цеков уличил Турцию в двойной игре в спецоперации России

Член международного комитета Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков уличил Турцию в том, что она поставляет Украине беспилотники «Байрактар-ТБ2» при этом закрыла Босфорский пролив для военных кораблей на время спецоперации РФ на территории Донбасса. Об этом он рассказал URA.RU.

По словам российского сенатора, Анкара ведет двойную игру. «В каких-то вопросах помогает, в каких-то нет. Они руководствуются своими интересами и ведут себя так, как считают нужным. Мы это хорошо понимаем и учитываем», — отметил он.

Также сенатор напомнил, что Турция не намерена признавать Крым российской территорией. «Главное, что Россия нас признает своей территорией. Помогают нам в том, что пытаются играть роль посредника, площадку представили для переговоров», — поясни он, добавив, что Анкара также не вводила санкции против России и не закрывала воздушное пространство для российских самолетов.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган захотел встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и коллегой из Украины Владимиром Зеленским, чтобы поговорить о «зерновом коридоре».