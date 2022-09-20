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Сотрудники МВД задержали устроившего стрельбу из ружья россиянина

В Томской области мужчина устроил стрельбу из ружья и попал дробью в двоих мужчин

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Томской области полицейские по горячим следам задержали 28-летнего мужчину, устроившего стрельбу из ружья. Об этом во вторник, 20 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном УМВД.

По данным ведомства, житель деревни Лозунга приревновал односельчанина к своей жене. После этого он позвонил сопернику и пригласил его на встречу, а сам взял с собой двух братьев.

Когда трое мужчин пришли к дому фигуранта, тот дважды выстрелил в их сторону из ружья. В результате он попал дробью в двоих мужчин, а третьего россиянина ударил ружьем по лицу.

Одного из братьев зачинщика конфликта госпитализировали с огнестрельным ранением живота. На место выехали правоохранители. После задержания у стрелявшего изъяли двуствольное охотничье ружье «МЖ-58» и 32 патрона. Разрешения на хранение оружия у него не было.

Было возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Россиянина отправили в СИЗО. Также решается вопрос о привлечении его к административной ответственности из-за отсутствия разрешения на ружье.

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Елизавета Новикова
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