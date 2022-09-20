В России решили ввести прямые ограничения на выдачу кредитов

Центробанк России объявил о введении прямых ограничений на выдачу кредитов

С 1 января 2023 года в России вступят в силу прямые ограничения в сфере кредитования. Из-за бурного роста необеспеченных потребительских кредитов Центробанк принял решение применить новый инструмент — макропруденциальные лимиты (МПЛ), позволяющие запрещать выдачу ссуд с определенными параметрами, передает РБК.

Такая мера уже обсуждалась в 2021 году, ввести ее хотели с 1 июля 2022 года. Однако масштабный кризис, стартовавший после ввода российских войск на Украину и санкционной войны с западными странами, заставил отложить задуманное.

Тем не менее, указали в Банке России, в последние месяцы граждане начали активно обращаться за кредитами, а банки — использовать рискованные стратегии. Чтобы избежать кризиса неплатежей, регулятор намерен вмешаться в процесс.

Банки с универсальной лицензией вынуждены будут ограничивать себя в выдаче необеспеченных и ссуд и кредитных карт. МПЛ рассчитают исходя из срока кредита и показателя долговой нагрузки (ПДН, отношение расходов заемщика на все кредиты к ежемесячному доходу). Доля клиентов с ПДН выше 80 процентов не должна превышать 25 процентов от общего объема необеспеченных кредитов, а доля ссуд со сроком более пяти должна быть не выше 10 процентов.

У микрофинансовых организаций доля кредитов, выданных клиентов с ПДН выше 80 процентов, не должна превышать 35 процентов от всех потребительских займов и займов с лимитом кредитования. Избегут каких-либо ограничений только банки с базовой лицензией, поскольку их вклад в рост долговой нагрузки россиян и без того минимальный.

Ранее во Frank RG подсчитали, что в последний месяц лета российские банки одобрили кредитов на 1,1 триллиона рублей. Рост по сравнению с июлем составил 28 процентов. Также в начале сентября первый зампред Сбера Кирилл Царев рассказал, что в августе банк зафиксировала рекордные с начала года объемы выдачи потребительских кредитов.