В Казахстане прокомментировали задержания российских грузовиков с товарами из ЕС

Казахстанский депутат Перуашев заявил, что не слышал о задержании грузовиков из РФ

Член комитета по экономической реформе и развитию мажилиса Казахстана Азат Перуашев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что ничего не знает о задержаниях российских грузовиков с товарами из Европы.

Перуашев отметил, что ситуация может быть связана с санкциями против России.

«Я не в курсе такой ситуации. Возможно, связано с санкциями, которые сейчас применяются в отношении России. Здесь нужно учитывать важный момент. Автоперевозчики — не производители товаров, и претензии вряд ли касаются автоперевозчиков, если какие-то конкретные претензии есть, то они возможны к каким-то конкретным товарам», — пояснил депутат.

Ранее Ассоциация международных автомобильных перевозчиков заявила, что российские грузовики с товарами из Европы начали задерживать в Казахстане — на территории страны застряло не меньше восьми автопоездов. Издание отмечает, что речь идет о транзитной транспортировке европейских товаров. Из ЕС его направляют на белорусскую границу, а после, на грузовиках российских или белорусских компаний — в Казахстан.