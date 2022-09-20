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Блогерша дала советы по быстрой продаже вещей в сети

TikTok-блогерша Сендалл посоветовала детально фотографировать вещи для их продажи в сети

Фото: Sincerely Media / Unsplash

Британская блогерша Эмма Сендалл поделилась советами о том, как быстро избавиться от лишних вещей в гардеробе с помощью их перепродажи в сети. Ее видео в TikTok заинтересовало журналистов издания Metro.

На размещенных кадрах героиня материала дала рекомендации по оформлению объявлений на сайтах, предлагающих одежду секонд-хенд. В первую очередь она призвала сделать качественные фотографии и загрузить их на онлайн-платформу, чтобы потенциальные покупатели смогли детально рассмотреть товар. «Лучше, чтобы людям было доступно как можно больше снимков», — пояснила она.

Помимо этого, по мнению Сендалл, следует подробно описать характеристики товара. «Скажем, я хотела бы продать эти джинсовые шорты, так почему бы не уточнить: "Джинсовые шорты с высокой талией"?» — привела она пример.

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Кроме того, блогерша отметила, что решающее значение для клиента при покупке изделий имеет цена, поэтому ее нужно тщательно обдумать. «Если в интернете есть аналогичный товар на три-четыре фунта стерлингов дешевле, то вашу вещь покупать не станут», — заключила она.

В январе жительница Англии Лорен Рейнольдс рассказала, как шопинг в секонд-хендах позволяет значительно сэкономить на одежде. По ее словам, главное — установить лимит для бюджета и продумать покупки заранее. Некоторые вещи могут ошибочно казаться привлекательными из-за низкой стоимости.

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Дина Васильева
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