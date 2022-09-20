Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Российские силовики раскрыли сбежавшего из Херсона агента СБУ

Российские силовики раскрыли сбежавшего из Херсона агента СБУ, вербовавшего студентов

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Российские силовики раскрыли сбежавшего из Херсона агента Службы безопасности Украины (СБУ) Николая Сапогу, который занимался вербовкой студентов для шпионажа на стороне Киева. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

Отставной полковник СБУ также был завкафедрой херсонского отделения Харьковского национального университета военно-воздушных сил. Отмечается, что в первые дни специальной военной операции он сбежал из Херсона, предположительно в Полтаву, после чего он попытался выяснить настроения среди оставшихся учеников.

«В последнем сообщении Сапога призвал всех оставшихся в Херсоне студентов выехать на территорию, подконтрольную Украине, и поступить в закрытое военно-учебное заведение в Полтаве с перспективой работы в СБУ. Кроме того, он требовал докладывать об обстановке в городе и проводить видеосъемку последствий украинских обстрелов», — рассказал источник агентства.

Бывшие студенты Сапоги также сообщили о поступавших угрозах с его стороны. По словам одного из студентов, отставной полковник обещал отчислить студента, если он не покинет Херсон.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Аллу Пугачеву проверят на дискредитацию российской армии
Финляндия предложила ЕС ввести туристические санкции против России
Адвокат отказалась от скромных нарядов в пользу вещей с декольте назло хейтерам
Рогов предложил переименовать Запорожскую область
Российские силовики раскрыли сбежавшего из Херсона агента СБУ
Рассчитан риск появления болезней сердца при легком течении COVID-19
Представитель Пугачевой прокомментировал проверку после поста певицы
Раскрыты последствия санкций для экономики России
На украинское телевидение вернутся развлекательные программы
Стало известно об отправке Лаврова в Нью-Йорк
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.