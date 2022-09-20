В Херсоне оценили сроки проведения референдума о присоединении к России

Глава ОС Херсонской области Овчаренко заявил, что референдум состоится в кратчайшие сроки

В Херсоне оценили сроки проведения референдума о присоединении к России — по словам председателя Общественного совета (ОС) региона Владимира Овчаренко, он состоится в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС.

«Я думаю, что он (референдум — прим. «Ленты.ру») будет в кратчайшие сроки проведен», — заявил Овчаренко.

Ранее Общественный совет Херсонской области призвал немедленно провести референдум о вхождении в состав России. Необходимость такой меры объясняется террористическими актами со стороны украинских властей и НАТО.

По мнению заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, проводить референдумы необходимо не только для системной защиты жителей Донецкой и Луганской народных республик, но и для восстановления исторической справедливости.