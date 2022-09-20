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Украина и МВФ начнут работу над новой спецпрограммой в октябре

Премьер Украины Шмыгаль: Киев и МВФ начнут работу над новой спецпрограммой в октябре
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: РИА Новости

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) в октябре начнут работу над новой специальной программой заимствований, рассказал в своем Telegram-канале премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Во вторник, 20 сентября, в Нью-Йорке он встретился с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Шмыгаль уточнил, что стороны наметили дальнейшие шаги двустороннего сотрудничества. «Миссия МВФ приступит к работе над новой специальной программой с Украиной уже в октябре», — подчеркнул он.

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В июне сообщалось, что Украина планирует обратиться в МВФ и заключить новую кредитную программу из-за значительных потерь в бюджете на фоне начатой Россией специальной военной операции. Страна ранее уже получила от МВФ экстренное финансирование в размере 1,4 миллиарда долларов.

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Марина Совина
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