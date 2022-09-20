Жители Донбасса, Запорожья и Херсона высказались о присоединении к России

РИПСИ: поддержка присоединения в ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсоне на историческом максимуме

Жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей высказались о присоединении к России. Согласно исследованию Крымского Республиканского института политических и социологических исследований (РИПСИ), большая часть населения этих регионов поддерживает вхождение в состав России.

Сотрудники РИПСИ утверждают, что в указанных регионах уровень поддержки присоединения достиг исторического максимума. В институте отмечают, что в Донбассе, Запорожье и на Херсонщине продолжается «уверенный рост пророссийских настроений».

Согласно данным проведенного опроса о вхождении региона в состав Российской Федерации и готовности принять участие в голосовании, желание поучаствовать в референдуме изъявили 86 и 87 процентов респондентов из ДНР и ЛНР, а также 83 и 72 процента опрошенных жителей Запорожской и Херсонской областей.

В ходе голосования присоединение своего региона к Российской Федерации поддержали 94 и 93 процента электорально активных жителей ДНР и ЛНР, а также 87 и 80 процентов опрошенного населения Запорожской и Херсонской областей.

«Поддержка населением идеи оставить свой регион в составе Украины находится на уровне статистической погрешности — от одного до двух процентов, минимальная в ЛНР — ноль процентов», — добавили исследователи.

В документе сообщается, что в опросе, который проводился методом телефонного обзвона 13-14 сентября, участвовали 993 жителя ДНР, ЛНР и Запорожской области, а также тысяча респондентов, проживающих в Херсонской области.

Ранее результаты аналогичного опроса опубликовал Институт социального маркетинга (ИНСОМАР). Согласно его данным, большинство респондентов заявили о желании видеть свой регион в составе России. Чаще всего об этом говорили жители ДНР — 91 процент, и ЛНР — 90 процентов, а в Запорожской и Херсонской областях — по 80 процентов опрошенных.