Жители Донбасса рассказали о готовности принять участие в референдуме

ИНСОМАР провел опрос жителей Запорожья, Херсона, ЛНР и ДНР о готовности к референдуму

Институт социального маркетинга (ИНСОМАР) провел телефонный опрос жителей Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) о готовности принять участие в референдуме по присоединению к России. Результаты исследования опубликованы на сайте учреждения.

«Наибольшую готовность принять участие в референдуме декларируют жители народных республик (80 процентов в ДНР и 83 процента в ЛНР)», — отмечают авторы исследования. В Запорожье о готовности принять участие в голосовании заявили 72 процента, а в Херсоне — 65 процентов.

Большинство респондентов заявили о желании видеть свой регион в составе России. Чаще всего об этом говорили жители ДНР — 91 процент, и ЛНР — 90 процентов, а в Запорожской и Херсонской областях — по 80 процентов опрошенных.

Отмечается, что в опросе, который прошел 19 сентября, приняли участие по 1000 респондентов в каждой территории.

Ранее в ДНР и ЛНР начали готовиться к проведению референдума.

19 сентября общественные палаты республик обратились к главам регионов Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с просьбой незамедлительно провести референдумы о вхождении ДНР и ЛНР в состав России.