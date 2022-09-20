Минобороны заявило об обстрелах ВСУ электроподстанции возле ЗАЭС
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки пять раз обстреляли тепловую электроподстанцию возле Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом во вторник, 20 сентября, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он уточнил, что украинские войска выпустили 24 артиллерийских снаряда с территории города Никополь Днепропетровской области, который находится под контролем Киева. Атакующие подстанцию подразделения ВСУ были подавлены ответным огнем Вооруженных сил России.
Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), с 28 февраля находящейся под контролем российских войск, начались 4 марта. В Минобороны сообщили, что группа украинских диверсантов обстреляла станцию, а после устроила на ее территории пожар. После этого станция начала подвергаться обстрелам регулярно.
По данным Министерства обороны России, только с 18 июля по 18 августа Украина 12 раз обстреляла ЗАЭС из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Кроме того, электростанция была атакована с помощью дронов-камикадзе.
25 августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что только за сутки ВСУ 29 раз обстреляли район Энергодара, нанеся 17 ударов непосредственно по ЗАЭС. В понедельник, 29 августа, ВСУ пробили артиллерией крышу спецкорпуса № 1 ЗАЭС, где хранится свежее топливо для реактора.
Киев отрицает свою причастность к обстрелам ЗАЭС, перекладывая вину за них на Москву. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «без всяких условий» должна как можно скорее передать контроль над станцией миссии МАГАТЭ.
30 августа миссия организации во главе с ее гендиректором Рафаэлем Гросси прибыла в Киев. В Кремле подчеркнули, что Москва заинтересована в визите организации на ЗАЭС и ждет его.
По словам Конашенкова, в результате обстрелов было повреждено одно из технических зданий. Он подчеркнул, что радиационная обстановка на Запорожской АЭС находится в норме.
Ранее в Минобороны заявили, что Киев возобновил провокации в отношении атомной станции для создания катастрофы. 17 сентября Конашенков сообщал, что артиллерия ВСУ за сутки дважды обстреляла дачный поселок «Волна» и тепловую электроподстанцию в непосредственной близости от ЗАЭС.