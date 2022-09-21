Замглавы российского района потребовал денег от бизнесмена и попал под следствие

Замглавы Краснокамского района Башкирии задержали за взятку в 200 тысяч руб от бизнесмена

В Башкирии замглавы Краснокамского района задержали по подозрению в получении взятки от предпринимателя. Об этом в среду, 21 сентября, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

По данным следствия, чиновник потребовал от бизнесмена 200 тысяч рублей за вывоз двух тысяч кубометров песка с территории района и общее покровительство. 20 сентября во время следственно-оперативных мероприятий следователи и сотрудники МВД задержали фигуранта во время получения первой части взятки — 15 тысяч рублей.

«В настоящее время с подозреваемым проводятся первоначальные следственные действия, на его рабочем месте, в его автомобиле, а также по месту его жительства проведены обыски и осмотры, изъяты денежные средства, а также предметы и документы», — добавил Каневский.

Как уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе республиканского УМВД, 35-летнего чиновника задержали в городе Нефтекамск. В отношении него возбудили дело о получении взятки в крупном размере. Решается вопрос об избрании меры пресечения.