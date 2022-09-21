Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Замглавы российского района потребовал денег от бизнесмена и попал под следствие

Замглавы Краснокамского района Башкирии задержали за взятку в 200 тысяч руб от бизнесмена

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Башкирии замглавы Краснокамского района задержали по подозрению в получении взятки от предпринимателя. Об этом в среду, 21 сентября, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

По данным следствия, чиновник потребовал от бизнесмена 200 тысяч рублей за вывоз двух тысяч кубометров песка с территории района и общее покровительство. 20 сентября во время следственно-оперативных мероприятий следователи и сотрудники МВД задержали фигуранта во время получения первой части взятки — 15 тысяч рублей.

«В настоящее время с подозреваемым проводятся первоначальные следственные действия, на его рабочем месте, в его автомобиле, а также по месту его жительства проведены обыски и осмотры, изъяты денежные средства, а также предметы и документы», — добавил Каневский.

Как уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе республиканского УМВД, 35-летнего чиновника задержали в городе Нефтекамск. В отношении него возбудили дело о получении взятки в крупном размере. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
В Минобороны перечислили три условия для призыва на службу по мобилизации
Шольц назвал российскую мобилизацию «актом разочарования»
Киев призвал Запад поставить еще больше вооружения
Путин указал на пользу западных санкций
Актриса Кейт Бекинсейл повторила культовый снимок Мэрилин Монро в летящем платье
Определены популярные у москвичей типы квартир
Финляндия начнет тщательнее следить за выдачей виз россиянам призывного возраста
Гросси оценил влияние референдумов о присоединении к России на безопасность ЗАЭС
Описано будущее курса рубля
Россиянка заставила дочь дать ложные показания и попала под следствие
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.